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Два ДТП произошло на Чуйском тракте на въезде в Барнаул

Пострадавших нет

20 февраля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Два ДТП произошло на подъезде к Барнаулу утром 20 февраля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Обе аварии случились на 1 километре Чуйского тракта. Первая – в 07:20, вторая – чуть позже.

"Предварительно, установлено, что в первом ДТП столкнулись три транспортных средства: автомобили Mitsubishi Lancer, Honda Fit и Mitsubishi Colt, чуть позже на этом же месте произошло столкновение автомобилей Toyota Vitz и Audi А8", – говорится в сообщении.

ДТП оформлены с материальным ущербом, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Комментарии 3

  • Клуб любителей азиатщины собрался на заседание!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Первый километр Чуйского тракта в Новосибирске!
    20 февраля, Гость   Ответить
  • "Первый километр Чуйского тракта в Новосибирске!" Глупости какие! Чуйский тракт начинается в Бийске.
    20 февраля, Гость   Ответить
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