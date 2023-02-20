Два ДТП произошло на Чуйском тракте на въезде в Барнаул

Пострадавших нет

20 февраля 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Два ДТП произошло на подъезде к Барнаулу утром 20 февраля, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Обе аварии случились на 1 километре Чуйского тракта. Первая – в 07:20, вторая – чуть позже.

"Предварительно, установлено, что в первом ДТП столкнулись три транспортных средства: автомобили Mitsubishi Lancer, Honda Fit и Mitsubishi Colt, чуть позже на этом же месте произошло столкновение автомобилей Toyota Vitz и Audi А8", – говорится в сообщении.

ДТП оформлены с материальным ущербом, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.