Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Шипуново – Алейск
Одного из водителей с травмами увезли в больницу
30 января 2025, 15:40, ИА Амител
Авария в Алейском районе / Фото: "В курсе 22"
В Алейском районе произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
Авария произошла на 138-м километре трассы А-322. 27-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 67-летнего мужчины.
"В результате ДТП телесные травмы получил водитель автомобиля ВАЗ, госпитализирован", – сообщили в ведомстве.
Обстоятельства ДТП уточняют.
15:54:20 30-01-2025
ВАЗ табуретки вообще давно пора запретить. ни подушек нифига. любая авария - госпитализация или труповозка...они свое отъездили. Сейчас время, условия, скоростя иные, они не приспособлены к реалиям.
Вот такая авария, недайбог убился в этой табуретке , а сидеть второму участнику, а будь нормальное авто там царампины б лишь ос тались и ни кто не сидел бы.
16:14:43 30-01-2025
Гость (15:54:20 30-01-2025) ВАЗ табуретки вообще давно пора запретить. ни подушек нифига...
К вашему сведению, ВАЗ 2107 лидирует по продажам на вторичном рынке РФ, несмотря на то, что лет 15 уже не выпускается. Это говорит о том, что благосостояние россиян постоянно растёт, а санкции и заградительный утилизационный сбор нам на пользу, чтобы большинство россиян и дальше могли бы позволить себе только отечественные автомобили-табуретки, как вы пишите, с минимумом или вовсе без систем безопасности
16:39:13 30-01-2025
Гость (16:14:43 30-01-2025) К вашему сведению, ВАЗ 2107 лидирует по продажам на втор... зачем мне эти сведения? ежу понятно, что народ обнищал, но это не поводзаниматься самоубийством.
У нас как получается, если на перекрестке сбили человека, то там стремятся положить лежачий полицейский, или светофор или камеру, а если люди убиваются на авто в которых отсутствуют элементы безопасности то продажи ростут....
Пора бы уже как то к единству прийти.
P.S. К вашему сведению наркота тоже убивает а продажи не падают... И что из этого хорошего?!
18:22:39 30-01-2025
Гость (16:39:13 30-01-2025) зачем мне эти сведения? ежу понятно, что народ обнищал, но э...
Так и я вам это же: с наркотой борются так, что продажи и употребление растут. С бедностью борются, а она продолжает расти. Людям же надо на чём то передвигаться, такова сегодня жизнь. Поэтому многие вынужденно передвигаются на очень опасных повозках И самое плохое, что мы сами и делаем до сих пор очень опасные повозки и законодательно принуждаем их покупать, не давая финансовой возможности приобрести более достойные транспортные средства и по более низким ценам.
08:56:03 31-01-2025
Гость (18:22:39 30-01-2025) Так и я вам это же: с наркотой борются так, что продажи ... Ага. Старая сказка.. Не будет ВАЗа, цены на иномарки взлетят до небес. Выбора у народа не будет уже..
08:53:46 31-01-2025
Гость (15:54:20 30-01-2025) ВАЗ табуретки вообще давно пора запретить. ни подушек нифига... А при чем тут вообще ВАЗ? В данном случае это криворулька выехала на встречку и создала аварийную ситуацию.
08:58:05 31-01-2025
Гость (08:53:46 31-01-2025) А при чем тут вообще ВАЗ? В данном случае это криворулька вы... Откуда инфа, что королка криворукая? Если судить по кузову (темная машина на кривой фотке) самая, что ни на есть европейка.
08:06:32 03-02-2025
Гость (15:54:20 30-01-2025) ВАЗ табуретки вообще давно пора запретить. ни подушек нифига... ух сколько нищебродов лайков наставили. И правда Наша страна страна бедных. Бедолаги, да возьмите хотябы старую таёту...увидите, что она лучше новой табуретки.
19:37:00 30-01-2025
Тоже про ВАЗ 2107 слышал, что это самый продаваемый автомобиль.
22:07:43 30-01-2025
А при чём тут ВАЗ ? Для самоуверенных ,, летунов,, желательно что бы на встречке попадались танки или БМП ! Остальные , увидев последствия таких дтп, может начнут башкой думать, а не просто тапкой давить на педаль газа. А то даже скорость сближения двух автомобилей в уме просчитать не могут, но на обгон идут.
08:07:47 03-02-2025
Александр (22:07:43 30-01-2025) А при чём тут ВАЗ ? Для самоуверенных ,, летунов,, желател... ВАЗ при том, что в немпочти не выжить в случае ДТП. вот причем. в любой иномарке отделаешься ушибами в случае не серьезного столкновения, а на табуретке даже при 40км - мертвяк.