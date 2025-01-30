Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Шипуново – Алейск

Одного из водителей с травмами увезли в больницу

30 января 2025, 15:40, ИА Амител

Авария в Алейском районе / Фото: "В курсе 22"

В Алейском районе произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

Авария произошла на 138-м километре трассы А-322. 27-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 67-летнего мужчины.

"В результате ДТП телесные травмы получил водитель автомобиля ВАЗ, госпитализирован", – сообщили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП уточняют.