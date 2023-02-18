Два лося перешли дорогу в положенном месте под Новосибирском. Видео

Министр Евгений Шестернин призвал водителей быть внимательнее

18 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Под Новосибирском заметили двух переходящих дорогу лосей под предупреждающим об этом знаком. Соответствующий ролик опубликовал министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин.

Чиновник призвал водителей быть внимательными и снижать скорость перед предупреждающими знаками.

"Лоси не переходят дорогу там, где знаки. Знаки устанавливают там, где переходят лоси. Им не нужно оглядываться, бить копытами по кнопкам или провожать взглядом невнимательных. К тому же лось не реагирует на свет в красном и зелёном диапазоне волн. Бремя ответственности лежит на водителях. Поэтому соблюдайте скоростной режим, тормозите перед предупреждающими знаками", – пояснил он.

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