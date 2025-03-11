Два московских аэропорта приостановили полеты из-за атаки беспилотников

Временные ограничения коснулись Жуковского и Домодедово

11 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В двух российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Так, аэропорты Жуковский и Домодедово временно не выпускают и не принимают самолеты.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 04:24 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. <...> Временные ограничения на прием и выпуск ВС в 04:40 мск введены также в московском аэропорту Домодедово", – написал Кореняко.

Как сообщает Shot, более 60 БПЛА в ночь на 11 марта атаковали Москву и области РФ.

"Атака БПЛА началась около 04:30 <...> План "Ковер" введен в аэропортах Жуковский и Домодедово", - пишет Shot.

Несколько жилых домов получили повреждения. Информации о пострадавших в данный момент нет.