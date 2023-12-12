Два моста починили в Алтайском крае в рамках нацпроекта

Оба сооружения находились в предаварийном состоянии

12 декабря 2023, 21:30, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Два моста обновили в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщает пресс-служба Минтранса региона, оба сооружения находились в предаварийном состоянии.

Так, на ремонт путепровода на дороге Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново в Первомайском районе было направлено 89,5 млн рублей. Там сняли старое дорожное полотно, заменили балки пролетных строений и на участках сопряжения, обустроили покрытие на проезжей части и тротуарах, установили перильное ограждение и освещение. Длина искусственного сооружения составит 53 метра, ширина проезжей части – 8 метров.

Ремонт железобетонного моста через реку Калманку на дороге Усть-Калманка – Кабаново – Новобураново – Березовка в Усть-Калманском районе был переходящим с 2022 года. Стоимость составила порядка 65 млн рублей. На объекте починили опоры, смонтировали балки пролетных строений, омонолитили их. Также были обустроены лестничные сходы, водоотвод, отремонтированы подходы, а также установка освещения.