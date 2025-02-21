Власти Барнаула хотят через суд убрать с Арбата два павильона

У обоих объектов указан один и тот же адрес, но принадлежат они разным предприятиям

21 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Барнаульский Арбат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С барнаульского Арбата на ул. Мало-Тобольской хотят убрать два павильона, которые зарегистрированы по одному и тому же адресу, но принадлежат разным предприятиям. Об этом сообщает "Толк".

Администрация Центрального района Барнаула обратилась с исками против двух предпринимателей в Арбитражный суд Алтайского края. Их торговые объекты расположены на барнаульском Арбате – улице Мало-Тобольской и, согласно опубликованным материалам суда, находятся по одному адресу.

В первом случае речь идет о шашлычной "Чилигар". По требованиям властей владелец должен снести ее до 31 мая. Если этого не произойдет, ему придется выплачивать неустойку – по 10 тысяч рублей еженедельно.

Во втором иске снести администрация Центрального района требует магазин "Фрукты овощи". В случае неисполнения требований владельца ждут те же санкции. Но срок сноса в материалах дела отсутствует.