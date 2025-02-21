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Власти Барнаула хотят через суд убрать с Арбата два павильона

У обоих объектов указан один и тот же адрес, но принадлежат они разным предприятиям

21 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Барнаульский Арбат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаульский Арбат / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С барнаульского Арбата на ул. Мало-Тобольской хотят убрать два павильона, которые зарегистрированы по одному и тому же адресу, но принадлежат разным предприятиям. Об этом сообщает "Толк".

Администрация Центрального района Барнаула обратилась с исками против двух предпринимателей в Арбитражный суд Алтайского края. Их торговые объекты расположены на барнаульском Арбате – улице Мало-Тобольской и, согласно опубликованным материалам суда, находятся по одному адресу.

В первом случае речь идет о шашлычной "Чилигар". По требованиям властей владелец должен снести ее до 31 мая. Если этого не произойдет, ему придется выплачивать неустойку – по 10 тысяч рублей еженедельно.

Во втором иске снести администрация Центрального района требует магазин "Фрукты овощи". В случае неисполнения требований владельца ждут те же санкции. Но срок сноса в материалах дела отсутствует.

"В материалах суда у обоих объектов указан один и тот же адрес: Мало-Тобольская, 23. Однако оба сооружения принадлежат разным предпринимателям. Более того, их адреса, по всей видимости, на самом деле различаются. Если верить данным справочника 2ГИС, то адрес шашлычной – Мало-Тобольская, 23а/2, а адрес "Фруктов овощей" – Мало-Тобольская, 23б. По адресу же Мало-Тобольская, 23, находится здание Старого базара, – подчеркивает "Толк".

Барнаул

Комментарии 14

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Сергей

16:30:08 21-02-2025

Насчёт ларька фрукты и овощи правильное решение

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Гость

16:36:57 21-02-2025

текст не читала, только заголовок..
Поражена мощью алтайских властей, которые хотят убрать что-то там с Арбата. Собянин как на это смотрит?

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Элен без ребят

19:32:32 21-02-2025

Гость (16:36:57 21-02-2025) текст не читала, только заголовок..Поражена мощью алтайс... руки коротки.

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Гость

16:43:38 21-02-2025

Арбат в Москве, причем здесь Барнаул ?

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Гость

20:13:26 21-02-2025

Гость (16:43:38 21-02-2025) Арбат в Москве, причем здесь Барнаул ?... Никто не знает, причем

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Гость

20:23:18 21-02-2025

Гость (20:13:26 21-02-2025) Никто не знает, причем... Посетите столицу мира и узнаете, что у нас Арбат на турхлястике! А это вам не коровам хвосты крутить!!! Тут соответствовать надо!

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Гость

22:00:16 22-02-2025

Гость (20:23:18 21-02-2025) Посетите столицу мира и узнаете, что у нас Арбат на турхляст... В столице Мира нынче и Центр стал в старом городе. Сразу где-то за Старым Базаром спрятался =)

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Musik

23:13:14 21-02-2025

Гость (20:13:26 21-02-2025) Никто не знает, причем... Барнаул - столица Мира.
Мой любимый городок.

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Гость

21:58:22 22-02-2025

Гость (16:43:38 21-02-2025) Арбат в Москве, причем здесь Барнаул ?... Фантазии им просто не хватает. Грешно смеяться над убогими.

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Гость

01:21:59 22-02-2025

А виновных которые допустили размещение этих ларьков почему не ищут и не привлекают. Видать кто-то на лапу взял не хило у иностранных специалистов. А может и не на лапу.

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Горожанин.

06:50:02 22-02-2025

А я думал, что это ул.Мало-Тобольская.

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Гость

22:01:23 22-02-2025

Горожанин. (06:50:02 22-02-2025) А я думал, что это ул.Мало-Тобольская.... Там, где начинаются Нью-Васюки не место всяким Мало-Тобольским!

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Гость

12:51:49 22-02-2025

шашлычная "Чилигар" и магазин "фрукты овощи" на Арбате...бггг
Амик, прекрати

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Гость

21:57:44 22-02-2025

Власти Москвы в курсе, что какие-то темные личности что-то хотят убрать с Арбата?

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