Два пилота погибли при крушении самолета-амфибии в Московской области

По информации Mash, экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта

09 сентября 2024, 18:45, ИА Амител

Снимок иллюстративный / Фото: pxhere.com

Самолет-амфибия "Алекс-251" разбился во время испытательного полета в Московской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, оба пилота погибли.

По информации канала, экипаж проводил тестовый полет после долгосрочного ремонта. Борт поднимался в воздух три раза: первые два полета прошли нормально. Во время третьего взлета "чихнул" мотор, но продолжил движение. После этого борт начал резко терять высоту и рухнул в поле возле деревни Ватутино.

Один из местных жителей поехал на место происшествия. Он вытащил пилотов из кабины, поскольку побоялся пожара. На место прибыли спасатели и скорая – медики подтвердили, что летчики погибли.