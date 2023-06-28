Два подростка разбились на мотоцикле в Барнауле, обгоняя иномарку
17-летний водитель и 18-летний пассажир мотоцикла пострадали, их отправили в больницу для оказания медицинской помощи
28 июня 2023, 12:56, ИА Амител
Двое подростков разбились на мотоцикле из-за неудачного маневра в Барнауле. Как заявили в пресс-службе Госавтоинспекции краевой столицы, инцидент произошел 27 июня в селе Лебяжье на улице Полевой, возле дома № 36а.
По предварительной информации, двое парней на мотоцикле фирмы Racer выехали на встречную полосу, чтобы обогнать Toyota Camry – ее водитель поворачивал во двор. В результате транспортные средства столкнулись.
17-летний водитель и 18-летний пассажир мотоцикла пострадали, их отправили в больницу для оказания медицинской помощи. О тяжести состояния не сообщается. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.
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С почином! Так держать!