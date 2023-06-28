Два подростка разбились на мотоцикле в Барнауле, обгоняя иномарку

17-летний водитель и 18-летний пассажир мотоцикла пострадали, их отправили в больницу для оказания медицинской помощи

28 июня 2023, 12:56, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Двое подростков разбились на мотоцикле из-за неудачного маневра в Барнауле. Как заявили в пресс-службе Госавтоинспекции краевой столицы, инцидент произошел 27 июня в селе Лебяжье на улице Полевой, возле дома № 36а.

По предварительной информации, двое парней на мотоцикле фирмы Racer выехали на встречную полосу, чтобы обогнать Toyota Camry – ее водитель поворачивал во двор. В результате транспортные средства столкнулись.

17-летний водитель и 18-летний пассажир мотоцикла пострадали, их отправили в больницу для оказания медицинской помощи. О тяжести состояния не сообщается. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.