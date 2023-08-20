Мать оставила троих малолетних детей у их бабушки

20 августа 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Два ребенка погибли при пожаре в частном доме в Змеиногорске. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, инцидент произошел вечером 19 августа.

По данным следствия, мать оставила троих малолетних детей у их бабушки. Когда все заснули, в помещении произошел пожар, в результате которого погибли четырехлетняя девочка и ее трехлетний брат.

"Хозяйку дома, ее сожителя и двухлетнего ребенка через окно смогли спасти увидевшие возгорание местные жители. С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в медицинское учреждение", — заявили в ведомстве.

Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, детали происшествия устанавливаются. Кроме того, будут исследованы условия воспитания и проживания несовершеннолетних, а также дана правовая оценка действиям органов системы профилактики.

Прокуратура также подключилась к ситуации. Как сообщает пресс-служба ведомства, прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с гибелью детей. Сотрудники надзорного органа должны провести проверку причин и условий случившегося, дать оценку работе органов системы профилактики.