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Два ребенка пострадали на Алтае, врезавшись в корову на мотоцикле

Владельца животного привлекли к административной ответственности

25 июля 2023, 09:19, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай
Фото: МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай пострадали два ребенка при столкновении с коровой, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 21 июля около 21:50 в селе Усть-Кокса. 15-летний житель села Баштала ехал на мотоцикле Racer PC200, но в один момент не справился с управлением и врезался в животное. 

В итоге байкер и его 10-летний пассажир обращались в больницу. Не госпитализированы.

Виноватым во всем этом полицейские сочли владельца коровы – в отношении него вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о выпасе животных, а также их прогоне через автомобильные дороги вне специально установленных мест.

Также стражи порядка выясняют, как подросток оказался за рулем мотоцикла.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 11

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Гость

09:30:42 25-07-2023

как там корова то?

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Гость

09:51:20 25-07-2023

Гость (09:30:42 25-07-2023) как там корова то?... это как раз "очень просто"! а вот как так ездят?????? и зачем таким "ездунам" разрешать ездить?!

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гость

09:45:18 25-07-2023

я бы тоже опешил, увидев "корову на мотоцикле"

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Гость

09:50:13 25-07-2023

А причем здесь корова??? ездуны нерадивые!!!!!!!!!!!!

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Гость

09:58:35 25-07-2023

Бедная корова, она-то не пострадала?! из-за неумех, горе-водителей!!!

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Гость

10:19:34 25-07-2023

еще корове и отвечать. хозяина оштрафуют. он её кокнет от злости.

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Гость

10:31:34 25-07-2023

А почему дети не спали в 21:50?

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* * *

15:55:28 25-07-2023

и правда, почему корова - на мотоцикле была? К хозяину определенно есть вопросы! )))))

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Гость

16:06:30 25-07-2023

Корова валила с цирка на мотике, а тут неудача.

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Гость

17:09:19 25-07-2023

Пострадала корова, наказание понес ее хозяин, пострадали дети и их родителей счаз финансово тоже накажут + моцик на штраф стоянке (скорее всего), а государство в плюсе от всего этого, а если еще и кто штрафы забудет оплатить то и приставы наварятся!

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Гость

20:16:44 25-07-2023

Корова точно животное?

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