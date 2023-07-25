Два ребенка пострадали на Алтае, врезавшись в корову на мотоцикле
Владельца животного привлекли к административной ответственности
25 июля 2023, 09:19, ИА Амител
В Республике Алтай пострадали два ребенка при столкновении с коровой, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 21 июля около 21:50 в селе Усть-Кокса. 15-летний житель села Баштала ехал на мотоцикле Racer PC200, но в один момент не справился с управлением и врезался в животное.
В итоге байкер и его 10-летний пассажир обращались в больницу. Не госпитализированы.
Виноватым во всем этом полицейские сочли владельца коровы – в отношении него вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье о выпасе животных, а также их прогоне через автомобильные дороги вне специально установленных мест.
Также стражи порядка выясняют, как подросток оказался за рулем мотоцикла.
09:30:42 25-07-2023
как там корова то?
09:51:20 25-07-2023
Гость (09:30:42 25-07-2023) как там корова то?... это как раз "очень просто"! а вот как так ездят?????? и зачем таким "ездунам" разрешать ездить?!
09:45:18 25-07-2023
я бы тоже опешил, увидев "корову на мотоцикле"
09:50:13 25-07-2023
А причем здесь корова??? ездуны нерадивые!!!!!!!!!!!!
09:58:35 25-07-2023
Бедная корова, она-то не пострадала?! из-за неумех, горе-водителей!!!
10:19:34 25-07-2023
еще корове и отвечать. хозяина оштрафуют. он её кокнет от злости.
10:31:34 25-07-2023
А почему дети не спали в 21:50?
15:55:28 25-07-2023
и правда, почему корова - на мотоцикле была? К хозяину определенно есть вопросы! )))))
16:06:30 25-07-2023
Корова валила с цирка на мотике, а тут неудача.
17:09:19 25-07-2023
Пострадала корова, наказание понес ее хозяин, пострадали дети и их родителей счаз финансово тоже накажут + моцик на штраф стоянке (скорее всего), а государство в плюсе от всего этого, а если еще и кто штрафы забудет оплатить то и приставы наварятся!
20:16:44 25-07-2023
Корова точно животное?