Два самолета с малым запасом топлива экстренно приземлились в Барнауле
Сообщалось, что оба борта подали сигнал бедствия
19 февраля 2025, 18:16, ИА Амител
Ночью 19 февраля два пассажирских самолета, следовавших в Новосибирск и Новокузнецк, были вынуждены приземлиться в Барнауле из-за густого тумана. При заходе на посадку оба борта сообщили о малом остатке топлива, уточняет Telegram-канал "Авиаторщина".
В 06:03 экипаж самолета Embraer 170 (RA-02867) авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс S7-5034 Самара – Новосибирск, сообщил о малом остатке топлива при заходе на посадку. Через две минуты в Барнаул также направили Superjet 100 (RA-89122) авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-1091 из Екатеринбурга в Новокузнецк.
Изначально сообщалось, что оба борта подали сигнал бедствия MayDay, однако в Red Wings эту информацию опровергли, заявив, что их самолет приземлился в штатном режиме.
Оба лайнера благополучно сели на запасном аэродроме спустя 12 минут. В Росавиации подтвердили факт авиаинцидента и уже начали расследование.
Сейчас аэропорт Толмачево работает в штатном режиме, однако многие рейсы задерживаются. Погодные условия повлияли на работу аэропортов Барнаула, Абакана и Новокузнецка. В последнем более 500 пассажиров ожидают вылетов в Москву, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Иркутск. В связи с этим Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.
10:50:37 20-02-2025
Да в чем проблема залить топлива немного больше чтоб потом в полях не сажать самолеты и обвинять экипаж во всех грехах, нет же зальют миллилитр в миллилитр из-за жадности авиакомпаний, никуда ж этот "лишний" остаток не денется так и будет болтаться на случай мэйдея не дай бог.
12:06:57 20-02-2025
Гость (10:50:37 20-02-2025) Да в чем проблема залить топлива немного больше чтоб потом в... Если самолёт сядет с полными крыльями топлива, то есть большой шанс, что крылья не выдержат такой нагрузки и могут повредиться, что может привести ко воспламенению самолёта.
13:09:30 20-02-2025
Гость (12:06:57 20-02-2025) Если самолёт сядет с полными крыльями топлива, то есть больш... А где вы увидели про полные крылья топлива? Речь про минимальный необходимый запас который ни коем образом не отразится на безопасности посадки воздушного судна. Да и долетев например с Москвы до Новосибирска ну никак не получится приземлиться с полными баками, а вот запас дотянуть до Барнаула, Кемерово или Томска вполне норм.
17:39:53 21-02-2025
Гость (13:09:30 20-02-2025) А где вы увидели про полные крылья топлива? Речь про минимал... Самолёту как раз бы хватило времени долететь до Новокузнецка, но из-за непредвиденных обстоятельств, в виде погодных условий, необходимо было сесть в другом месте. И пока этот самолёт долетел до Барнаула, топлива осталось критически мало.