Два самолета с малым запасом топлива экстренно приземлились в Барнауле

Сообщалось, что оба борта подали сигнал бедствия

19 февраля 2025, 18:16, ИА Амител

Самолет в чистом небе / Фото: amic.ru

Ночью 19 февраля два пассажирских самолета, следовавших в Новосибирск и Новокузнецк, были вынуждены приземлиться в Барнауле из-за густого тумана. При заходе на посадку оба борта сообщили о малом остатке топлива, уточняет Telegram-канал "Авиаторщина".

В 06:03 экипаж самолета Embraer 170 (RA-02867) авиакомпании S7 Airlines, выполнявшего рейс S7-5034 Самара – Новосибирск, сообщил о малом остатке топлива при заходе на посадку. Через две минуты в Барнаул также направили Superjet 100 (RA-89122) авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-1091 из Екатеринбурга в Новокузнецк.

Изначально сообщалось, что оба борта подали сигнал бедствия MayDay, однако в Red Wings эту информацию опровергли, заявив, что их самолет приземлился в штатном режиме.

Оба лайнера благополучно сели на запасном аэродроме спустя 12 минут. В Росавиации подтвердили факт авиаинцидента и уже начали расследование.

Сейчас аэропорт Толмачево работает в штатном режиме, однако многие рейсы задерживаются. Погодные условия повлияли на работу аэропортов Барнаула, Абакана и Новокузнецка. В последнем более 500 пассажиров ожидают вылетов в Москву, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и Иркутск. В связи с этим Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.