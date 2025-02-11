Два самолета столкнулись в аэропорту американского штата Аризона. Есть погибшие
По предварительным данным, скончался один человек, еще несколько пострадали
11 февраля 2025, 07:52, ИА Амител
Кадры с места столкновения самолетов в Аризоне / Фото: скриншот из видео Shot
В США в одном из аэропортов Аризоны столкнулись два самолета. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает Shot.
На территории аэропорта Скоттсдейл частный самолет бизнес-класса Learjet 35A при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где протаранил другой бизнес-джет Gulfstream 200.
По предварительным данным, погиб минимум один человек. Еще несколько пассажиров пострадали.
Количество людей на обоих бортах уточняют.
Взлетно-посадочную полоску аэропорта закрыли, на месте происшествия работают экстренные службы.
12:26:27 11-02-2025
Что-то кучно пошло с самолетами.