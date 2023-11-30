Два сибирских города вошли в рейтинг качества новостроек комфорт-класса в России

Расскажем, какие характеристики проектов делают жизнь более комфортной

30 ноября 2023, 09:28, Александра Черданцева

Презентация рейтинга в офисе Группы "Эталон" / Фото: пресс-служба компании

Большие квартиры с хорошей придомовой инфраструктурой, подземным паркингом и спортивной площадкой в закрытом дворе – такой собирательный образ можно составить о новостройках комфорт-класса в Новосибирске и Омске по итогам нового исследования от федеральной девелоперской Группы "Эталон". Ее эксперты оценили шесть городов-миллионников: кроме уже названных, это Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Причем сибирские города по многим показателям лидируют. Корреспондент amic.ru стал участником презентации рейтинга и узнал, при чем тут Барнаул.

Что это за рейтинг?

Авторы исследования пояснили, что оценивали города на основе информации по сделкам с сайта "Наш.дом.рф". В расчет брали только жилье комфорт-класса и определяли набор характеристик, которые входят в это понятие на каждой территории.

"Жилье комфорт-класса можно назвать самым массовым в современной России: качество и оснащенность таких жилых комплексов нагляднее всего показывает уровень развития жилья и городской среды в каждом регионе", – пояснили в "Эталоне".

Что оценивали?

Оценивали 20 самых продаваемых объектов в этих городах. Параметров было более 70, но расскажем об основных.

Средняя площадь квартир

Иллюстрация: группа "Эталон"

Как видно на картинке, Омск и Новосибирск в лидерах. 55,9 кв. м – это средняя площадь строящейся квартиры в Омске, что почти на 10 "квадратов" больше, чем в Москве.

"Это обусловлено тем, что в Сибири в основном покупают квартиру для себя, для расширения и улучшения жилищных условий. Например, в жилом комплексе "Счастье в Кольцово" в Новосибирске, который возводит наша компания, средняя площадь еще больше: около 60 квадратных метров. А в Москве и Санкт-Петербурге большой спрос на инвестиционное жилье из-за высокой миграции", – отметил директор службы аналитики "Эталона" Никита Мурин.

Цена

Как оказалось, стоимость 1 кв. м самая низкая опять же в Омске – 110 тыс. руб. Для сравнения: в Москве в строящихся комплексах комфорт-класса заплатить придется уже 258 тыс. руб.

Высотность домов

На картинке ниже информация о среднем количестве этажей. Эксперты говорят, что это один из ключевых показателей.

"Человеческим масштабом" в урбанистике называют такую городскую среду, в которой человек может визуально сопоставить себя с окружающими объектами и почувствовать, что они соразмерны. Это создает психологический комфорт для жителей новых районов", – пояснили в "Эталоне".

Иллюстрация: группа "Эталон"

Итак, опять же в Омске новостройки в среднем ниже, чем в остальных городах. Примечательно, что Новосибирск в этом рейтинге в прямом и переносном смысле тянется к российской столице (где высотность зданий обусловлена дороговизной земли).

Внутридомовая инфраструктура

Обеспеченность жилых проектов внутридомовой инфраструктурой – важный показатель для определения классности дома. На этот раз в лидерах Новосибирск. И здесь, и в Омске все чаще в домах есть зоны ожидания – место в подъезде, где можно подождать курьера или долго собирающуюся супругу.

Никита Мурин отметил еще один интересный момент: в Екатеринбурге девелоперы возводят дома с дизайнерской отделкой уже даже в комфорт-классе, потому что в городе большая конкуренция среди застройщиков. Они просто вынуждены предлагать покупателю все более и более интересные варианты.

А вот колясочной уже никого не удивишь.

Иллюстрация: группа "Эталон"

Планировка

В рейтинге "Эталона" по доле многокомнатных квартир снова лидируют два сибирских города. В Новосибирске и Омске доля трех- и четырехкомнатных квартир в строящихся проектах составила 18 и 17% соответственно. И это опять говорит о том, что люди покупают квартиры для комфортной жизни.

Иллюстрация: группа "Эталон"

А здесь – о квартирографии. Как видим, в Новосибирске довольно много уникальных планировок, зато в Омске чаще строят пентхаусы и квартиры с патио.

Иллюстрация: группа "Эталон"

Отдельный параметр для анализа – высота потолков. И самые высокие квартиры оказались в Москве и Новосибирске – 2,8 м.

Иллюстрация: группа "Эталон"

Качество благоустройства

Современному горожанину мало просто хорошей квартиры, важно и то, каким будет его двор. А потому сейчас застройщики все чаще привлекают внимание к своим новым жилым комплексам именно объектами благоустройства. Новосибирск, например, сейчас строится по тому же принципу, что и Москва: закрытые территории, двор без машин, спортивная площадка и прогулочные зоны. А в Омске уже и во дворах есть велодорожки.

Иллюстрация: группа "Эталон"

Машино-места

Больная тема для многих комплексов и отдельных домов. И Омск стал лидером рейтинга по коэффициенту обеспеченности машино-местами. На каждую квартиру здесь приходится в среднем 0,4 машино-места.

"Владельцы автомобилей в Омске получат больше возможностей запарковать свою машину в непосредственной близости от дома, чем покупатели жилья комфорт-класса в других крупных городах страны", – сказано в исследовании. Иллюстрация: группа "Эталон"

Инженерия

Этот критерий показывает, что сейчас дома все чаще оснащают системами "Умный дом", бесключевого доступа, видеонаблюдения и так далее. И, судя по исследованию, сибирские города дают более продвинутый комфорт-класс.

Иллюстрация: группа "Эталон"

А при чем тут Барнаул?

Да, нас этот вопрос очень интересует. Оказывается, очень даже при чем, ведь сегодня барнаульцы – активные покупатели жилья в Новосибирске. Во всяком случае, у самого "Эталона". Сейчас застройщик возводит в соседнем регионе проект "Счастье в Кольцово", где только в первой очереди будет 883 квартиры. Жилой комплекс предназначен не только для жителей наукограда, но и новосибирцев, которые планирует перебраться из шумного центра в более тихое место. А также и для жителей Барнаула, которые хотели бы купить квартиру в более развитом Новосибирске и выбирают более доступный по цене вариант близ сибирской столицы.

"Только за последний месяц мы провели уже несколько сделок с вашими земляками. Причем приобретают они квартиры не только для переезда, но и для детей, и в качестве инвестиции. Там же рядом Академгородок с большим количеством рабочих мест", – рассказал начальник отдела продаж Группы "Эталон" Алексей Головкин.

При этом жителям "зеленого" Алтайского края важно, что в ЖК есть сквер, пешеходные бульвары и дворы без машин, да и в целом комплексное благоустройство.

"Также многие барнаульцы активно интересуются наличием в "Счастье в Кольцово" гардеробных, кладовых, колясочных, подземным паркингом и квартирами с террасами", – уточнили amic.ru в "Эталоне".

Презентация рейтинга в офисе Группы "Эталон" / Фото: пресс-служба компании

Кстати, "Эталон" вышел на рынок Сибири три года назад (ранее застройщик в основном работал в Москве и Санкт-Петербурге, причем возводил не только дома, но и социальные, коммерческие и промышленные объекты). Компания видит большие перспективы развития в макрорегионе.