Два теракта произошли в центре Тель-Авива
Нападавших ликвидировали
08 апреля 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сразу два теракта произошли в центре Тель-Авива вечером в пятницу, пишет ФАН со ссылкой на The Jerusalem Post.
В районе набережной произошёл теракт со стрельбой – двое граждан получили средние и тяжёлые увечья, нападавшего устранили.
Неподалёку другой террорист на машине протаранил пешеходов. Один человек погиб, шестеро пострадали, застрелен 35-летний мужчина – по-видимому, нападавший.
09:06:20 08-04-2023
Нападавшего устранили от дальнейшего исполнения теракта.