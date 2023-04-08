Нападавших ликвидировали

08 апреля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сразу два теракта произошли в центре Тель-Авива вечером в пятницу, пишет ФАН со ссылкой на The Jerusalem Post.

В районе набережной произошёл теракт со стрельбой – двое граждан получили средние и тяжёлые увечья, нападавшего устранили.

Неподалёку другой террорист на машине протаранил пешеходов. Один человек погиб, шестеро пострадали, застрелен 35-летний мужчина – по-видимому, нападавший.