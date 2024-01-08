Два участка дорог остаются перекрытыми в Алтайском крае

Неблагоприятные погодные условия пока не позволяют открыть движение

08 января 2024, 13:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 8 января остаются перекрытыми две трассы. Об этом рассказали в региональном МЧС.

На данный момент перекрытыми остаются два участка:

– К-03 – на участке от Змеиногорска до Рубцовска;



– К-09 – участок от населенного пункта Курья до границы с Республикой Казахстан.

"Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101", – добавили в МЧС.

Напомним, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся 8 и 9 января.