Два участка трассы ремонтируют в Мамонтовском районе

На ремонт одного из них выделили больше 110 млн рублей

12 мая 2024, 18:34, ИА Амител

Дорожники за работой / Фото: Минтранс

В Мамонтовском районе Алтайского края ремонтируют два участка трасс. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

На автодороге Буканское – Комсомольский идет ремонт участка длиной 4,4 километра. На эти цели было выделено более 110 миллионов рублей. Эта дорога соединяет Тюменцевский, Завьяловский и Романовский районы.

Рабочие уже сняли старое дорожное покрытие, выполнили укладку выравнивающего слоя и приступили к укладке верхнего слоя асфальта.

Также в настоящее время ведется ремонт дороги Мамонтово – Украинка, которая имеет выход на федеральную трассу А321. Общая длина ремонтируемого участка составляет 2,4 километра. Стоимость контракта – около 62 миллионов рублей. В прошлом году были выполнены работы по снятию изношенного покрытия, укреплению щебеночного основания, замене трех водопропускных труб, укладке двух слоев асфальта, нанесению разметки и установке дорожных знаков. Сейчас дорожные службы приступили к аналогичным работам на участке длиной 850 метров.