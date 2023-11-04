Два вагона сошли с путей при столкновении поезда и легковушки в Кузбассе

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП

04 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

ДТП случилось 3 ноября около 21:00 вблизи станции Арлюк в Юргинском районе. Аварии предшествовал выезд авто на регулируемый ж/д переезд в габарит следования поезда.

"В результате столкновения произошел сход двух порожних вагонов без опрокидывания, задержки в движении поездов не допущено", – отметили в ведомстве.

По факту произошедшего проводят проверку. Информации о погибших и пострадавших нет.