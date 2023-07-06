Два водителя пострадали в ДТП на алтайской трассе

Авария случилась в Топчихинском районе

06 июля 2023, 12:21, ИА Амител

Кадр: "Инцидент Барнаул"

Два человека пострадали в ДТП на трассе Алейск - Калманка в Топчихинском районе Алтайского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установили, что 26-летний водитель Hyundai Solaris при совершении обгона столкнулся с Hyundai Elantra, за рулем которого был 54-летний мужчина.

В результате водителя Solaris госпитализировали. Водителю Elantra оказали медпомощь, не госпитализирован.

Полицейские проводят проверку.