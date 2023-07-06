Два водителя пострадали в ДТП на алтайской трассе
Авария случилась в Топчихинском районе
06 июля 2023, 12:21, ИА Амител
Кадр: "Инцидент Барнаул"
Два человека пострадали в ДТП на трассе Алейск - Калманка в Топчихинском районе Алтайского края, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Предварительно установили, что 26-летний водитель Hyundai Solaris при совершении обгона столкнулся с Hyundai Elantra, за рулем которого был 54-летний мужчина.
В результате водителя Solaris госпитализировали. Водителю Elantra оказали медпомощь, не госпитализирован.
Полицейские проводят проверку.
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