Две алтайские команды представляют край на Всероссийском фестивале дворового футбола

Всего за билет в финал сразились 11 команд

17 сентября 2024, 16:15, ИА Амител

Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

14 сентября в парке спорта Алексея Смертина прошел региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6. В нем участвовали 11 команд мальчиков и девочек из разных городов и сел Алтайского края. Соревнования прошли при поддержке "Единой России" в рамках проекта "Детский спорт".

На поле вышли школьники из Барнаула, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Косихинского, Шипуновского, Хабарского, Шелаболихинского, Алтайского и других районов.

В церемонии открытия приняли участие представители власти и общественных организаций.

Среди них были:

первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов;

советник Минспорта Алтайского края по игровым видам спорта Михаил Панфилов;

председатель реготделения Всероссийской федерации школьного спорта и председатель общественного совета партпроекта "Детский спорт" в Алтайском крае Анна Серова;

руководитель реготделения "Молодой Гвардии Единой России" Виктория Анищенко.

Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия", CX News – новости спорта Алтайского края

Победителями регионального этапа и обладателями путевок на финал стали команда мальчиков "Хабарский район" и команда девочек "Веста" из Шелаболихи. Они отправились на финальный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6, который проходит с 16 по 20 сентября 2024 года в Ленинградской области.

Среди мальчиков третье место заняла барнаульская команда "Дворовый спорт 2010", второе – команда "Автомобилист" из Камня-на-Оби. У девочек третье место досталось команде "Локомотив-Плавыч", второе – команде "Новоалтайск".

"Поддержка детского спорта – одно из важнейших направлений нашей работы. Из юных спортсменов, играющих сегодня в дворовый футбол, могут вырасти будущие чемпионы. Поэтому мы по возможности помогаем детям принимать участие во всероссийских соревнованиях, чтобы они могли набраться опыта, вдохновиться и показать свои способности", – отметила Анна Серова.Руководитель регионального исполкома "Единой России" Иван Гладких сообщил, что фестиваль дворового спорта в Алтайском крае продолжается. В планах – проведение соревнований по баскетболу 3×3 и спортивной борьбе.

Партийный проект "Детский спорт" направлен на развитие массового школьного и дворового спорта. Единороссы вместе с партнерами организуют соревнования, проводят всероссийские фестивали и занимаются ремонтом школьных спортзалов и строительством спортплощадок.