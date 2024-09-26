Две бийские школы закрыли на карантин из-за ОРВИ
В других учебных заведениях пока приостановлены занятия лишь в нескольких классах
26 сентября 2024, 19:10, ИА Амител
В Бийске начали закрывать образовательные учреждения на карантин. Как сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на городское управление образования, на данный момент полностью закрыты школы № 4 и 12.
Меру приходится принимать из-за увеличения заболеваемости ОРВИ. В других учебных заведениях пока приостановлены занятия лишь в нескольких классах. В общей сложности заражены вирусом 2777 бийских школьников. Кроме того, заболели 29 учителей. COVID-19 выявили лишь у четверых детей.
До детских садов инфекция также добралась. Всего на данный момент ОРВИ подхватили 1100 детей и шесть педагогов. Закрыли пока только две группы. Коронавируса не выявлено.
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