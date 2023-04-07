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Две девушки погибли при пожаре в семикомнатном борделе в Петербурге

По одной из версий, квартиру могли поджечь недовольные соседи

07 апреля 2023, 11:17, ИА Амител

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме, в котором погибли две женщины, сообщает местный СК.

"6 апреля в съёмной квартире после пожара были обнаружены тела двух женщин, удалось спастись трём женщинам и мужчине. Предварительно, причиной смерти является отравление угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет SHOT, возгорание произошло в семикомнатной коммунальной квартире. По одной из версий, бордель могли поджечь недовольные соседи.

"Часть “работниц” эвакуировали спасатели. Две девушки не успели выбраться. По словам очевидцев, они отдыхали после смены. Пять человек задержали и увезли в отдел", – отметили в паблике.

Момент спасения из квартиры на первом этаже попал на видео. Пришлось выбить заклеенные изнутри окна, из которых выпрыгнули мужчина и полураздетые женщины.

Пожары Происшествия

Комментарии 4

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Гость

11:30:48 07-04-2023

Все что запомнил - отдыхали после смены.

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Гость

11:33:41 07-04-2023

Легализовали бы уже давно их. Столько налогов недополучает страна.

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Гость

19:01:16 07-04-2023

Гость (11:33:41 07-04-2023) Легализовали бы уже давно их. Столько налогов недополучает с... Я не понимаю минусящих. Чем бы вам лично помешала легализация деятельности борделей? Ваша писечка резко бы упала в цене? Ну так и так ей цена невелика, если мужик с мозгами. А всякие олени должны платить двойную цену. И всю жизнь прожить во славу и на благо сахарной писечки.

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Гость

12:25:08 07-04-2023

Сгорели на работе...

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