Две девушки погибли при пожаре в семикомнатном борделе в Петербурге
По одной из версий, квартиру могли поджечь недовольные соседи
07 апреля 2023, 11:17, ИА Амител
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в многоквартирном доме, в котором погибли две женщины, сообщает местный СК.
"6 апреля в съёмной квартире после пожара были обнаружены тела двух женщин, удалось спастись трём женщинам и мужчине. Предварительно, причиной смерти является отравление угарным газом. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет SHOT, возгорание произошло в семикомнатной коммунальной квартире. По одной из версий, бордель могли поджечь недовольные соседи.
"Часть “работниц” эвакуировали спасатели. Две девушки не успели выбраться. По словам очевидцев, они отдыхали после смены. Пять человек задержали и увезли в отдел", – отметили в паблике.
Момент спасения из квартиры на первом этаже попал на видео. Пришлось выбить заклеенные изнутри окна, из которых выпрыгнули мужчина и полураздетые женщины.
11:30:48 07-04-2023
Все что запомнил - отдыхали после смены.
11:33:41 07-04-2023
Легализовали бы уже давно их. Столько налогов недополучает страна.
19:01:16 07-04-2023
Гость (11:33:41 07-04-2023) Легализовали бы уже давно их. Столько налогов недополучает с... Я не понимаю минусящих. Чем бы вам лично помешала легализация деятельности борделей? Ваша писечка резко бы упала в цене? Ну так и так ей цена невелика, если мужик с мозгами. А всякие олени должны платить двойную цену. И всю жизнь прожить во славу и на благо сахарной писечки.
12:25:08 07-04-2023
Сгорели на работе...