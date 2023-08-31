Две дороги в Алтайском крае отремонтировали по просьбам жителей

Все дорожные работы проводили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

31 августа 2023, 12:27, ИА Амител

Фото: mintrans.alregn.ru

В Алтайском крае по нацпроекту отремонтировали две дороги, на которые очень жаловались местные жители. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта, речь идет о подъезде к поселку Лесной под Барнаулом и о двух участках трассы Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай.

Все дорожные работы проводили в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

На что жаловались жители поселка Лесной

На подъезде к поселку Лесной покрытие до ремонта было в щебеночном исполнении, что доставляло жителям неудобства, отмечают в минтрансе. В Алтайавтодор поступало множество жалоб, поскольку в этом направлении достаточное высокая интенсивность движения, а также проходит школьный маршрут.

Что было сделано?

В этом году дорожники Северо-Восточного ДСУ было отфрезеровали старое покрытие, уложили два слоя асфальтобетона, а также нанесли разметку и установили знаки.

Фото: mintrans.alregn.ru

А что с трассой Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай?

Эта трасса является дублером федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт для туристов, которые направляются в сторону соседнего региона – Республики Алтай. И она была в не очень хорошем состоянии. Однако, как пояснили в минтрансе, ремонт этого направления ведется ежегодно и поэтапно начиная от Бийска. В этом дорожно-строительном сезоне было обновлено пять километров.

Сколько дорог отремонтируют в крае по нацпроекту?

На сегодняшний день работы в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершены на более 70 объектах, сейчас ведутся на 68. Всего в этом году будет обновлено более 160 участков дорог краевого и местного значения.