Две дороги в Алтайском крае перекрыли из-за непогоды

На проблемных участках работают сотрудники ГИБДД

05 декабря 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за снегопада и сильного ветра перекрыли две дороги. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ограничение движения действует на следующих участках:

– К-03 от Рубцовска до Змеиногорска (в границах Рубцовского и Змеиногорского районов);

– К-09 от Курьи до Староалейского (в границах Курьинского, Змеиногорского, Третьяковского районов).

В проблемных местах работают сотрудники ГИБДД.

Телефоны диспетчерских служб:

– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

– дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

– дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.



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На дороге К-09 от Курьи до Староалейского сняли ограничение на движение легкового транспорта.