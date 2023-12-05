Две дороги в Алтайском крае перекрыли из-за непогоды
На проблемных участках работают сотрудники ГИБДД
05 декабря 2023, 17:05, ИА Амител
В Алтайском крае из-за снегопада и сильного ветра перекрыли две дороги. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Ограничение движения действует на следующих участках:
– К-03 от Рубцовска до Змеиногорска (в границах Рубцовского и Змеиногорского районов);
– К-09 от Курьи до Староалейского (в границах Курьинского, Змеиногорского, Третьяковского районов).
В проблемных местах работают сотрудники ГИБДД.
Телефоны диспетчерских служб:
– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
– дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;
– дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
Обновлено
На дороге К-09 от Курьи до Староалейского сняли ограничение на движение легкового транспорта.
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