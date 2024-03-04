Две фуры столкнулись на трассе в Челябинской области и загорелись
Водитель одного из большегрузов погиб
04 марта 2024, 17:34, ИА Амител
ДТП с участием двух фур произошло в Саткинском районе Челябинской области на трассе М-5 "Урал". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель грузовика DAF с полуприцепом не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с фурой Scania. После аварии обе машины загорелись.
"В результате ДТП водитель автомобиля Scania скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля DAF не пострадал", – указали в пресс-службе.
На месте работает оперативно-следственная группа. Судя по кадрам, оба автомобиля сгорели. Дорога оказалась заблокирована – полицейские организовали путь объезда через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта.
18:10:59 04-03-2024
Зачем нам эта информация. За Уралом на дорогах таких аварий в день 100500 штук. Никто не удивляется, только почему-то мы.