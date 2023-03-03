Две ледовые переправы закрыли в Алтайском крае из-за потепления
Пока в регионе продолжают действовать четыре проезда по рекам
03 марта 2023, 17:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Две ледовые переправы закрыли в Усть-Пристанском районе Алтайского края в связи с потеплением. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
Сейчас в регионе продолжают работать следующие переправы по пока ещё замёрзшим рекам:
- река Обь – Каменский район (возле Камня-на-Оби, островная, протяжённость – 800 м);
- река Обь – Шелаболихинский район (Шелаболиха – Иня, протяжённость – 800 м);
- река Катунь – Советский район (Шульгинка – Амурский, протяжённость – 140 м);
- река Обь – Шелаболихинский район (село Новообинцево – правый берег реки Обь, протяжённость – 900 м).
Узнать подробности можно по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.
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