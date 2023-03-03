Две ледовые переправы закрыли в Алтайском крае из-за потепления

Пока в регионе продолжают действовать четыре проезда по рекам

03 марта 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Две ледовые переправы закрыли в Усть-Пристанском районе Алтайского края в связи с потеплением. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в регионе продолжают работать следующие переправы по пока ещё замёрзшим рекам:

река Обь – Каменский район (возле Камня-на-Оби, островная, протяжённость – 800 м);

река Обь – Шелаболихинский район (Шелаболиха – Иня, протяжённость – 800 м);

река Катунь – Советский район (Шульгинка – Амурский, протяжённость – 140 м);

река Обь – Шелаболихинский район (село Новообинцево – правый берег реки Обь, протяжённость – 900 м).

Узнать подробности можно по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.