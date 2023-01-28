Две машины столкнулись в Барнауле и перекрыли проезд трамваям

Авария произошла неподалёку от остановки "Папанинцев"

28 января 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

В Барнауле на улице Челюскинцев столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы в телеграм-канале Barnaul 22.

Авария случилась 28 января около 18:00 недалеко от остановки "Папанинцев".

"Столкнулись два легковых автомобиля. Один из них заблокировал трамвайные пути. Движение трамваев в сторону проспекта Строителей временно приостановлено", – говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.