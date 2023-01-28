Две машины столкнулись в Барнауле и перекрыли проезд трамваям
Авария произошла неподалёку от остановки "Папанинцев"
28 января 2023, 19:30, ИА Амител
Фото: Barnaul 22
В Барнауле на улице Челюскинцев столкнулись два автомобиля, сообщают очевидцы в телеграм-канале Barnaul 22.
Авария случилась 28 января около 18:00 недалеко от остановки "Папанинцев".
"Столкнулись два легковых автомобиля. Один из них заблокировал трамвайные пути. Движение трамваев в сторону проспекта Строителей временно приостановлено", – говорится в сообщении.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли в нём пострадавшие, не уточняется.
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