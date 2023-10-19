Две нарколаборатории накрыли в Алтайском крае

Правоохранители изъяли больше 200 килограммов готовых наркотиков

19 октября 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Сотрудники ФСБ и Росгвардии накрыли две нарколаборатории в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Первую лабораторию в Троицком районе организовали два брата. Для этого они специально купили дом. При обыске помещения изъято около 12 килограммов готового мефедрона, 10 кг наркотика на этапе кристаллизации. В лесу нашли тайник, в котором лежало еще шесть килограммов наркотиков.

Еще три наркодельца организовали лабораторию в Первомайском районе. У них изъяли 205 килограммов наркотиков.

Всего правоохранители нашли 223 килограмма наркотических веществ.