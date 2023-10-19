НОВОСТИПроисшествия

Две нарколаборатории накрыли в Алтайском крае

Правоохранители изъяли больше 200 килограммов готовых наркотиков

19 октября 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: УФСБ по Алтайскому краю
Фото: УФСБ по Алтайскому краю

Сотрудники ФСБ и Росгвардии накрыли две нарколаборатории в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Первую лабораторию в Троицком районе организовали два брата. Для этого они специально купили дом. При обыске помещения изъято около 12 килограммов готового мефедрона, 10 кг наркотика на этапе кристаллизации. В лесу нашли тайник, в котором лежало еще шесть килограммов наркотиков.

Еще три наркодельца организовали лабораторию в Первомайском районе. У них изъяли 205 килограммов наркотиков.

Всего правоохранители нашли 223 килограмма наркотических веществ. 

Происшествия

Комментарии 9

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Гость

15:00:57 19-10-2023

Это снимали импортозамещение сериала про барыгу Хайзенберга и его кореша Джесси

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Гость

15:14:23 19-10-2023

А что, вот так просто взять и начать хреначить наркоту? Не пора ли пересмотреть УК и ввести за наркотики высшую меру без суда и следствия?

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Гость

15:16:23 19-10-2023

два брата --- наркодилеры и от военкомата укрылись

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Гость

15:19:26 19-10-2023

Точно! "Во все тяжкие." Алтайская версия. В главных ролях по традиции Машков и Безруков.

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Гость

15:37:03 19-10-2023

А раньше говорили: Афганистан, Средняя Азия! Оказывается, свои спецы нашлись!

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Гость

16:08:27 19-10-2023

Гость (15:37:03 19-10-2023) А раньше говорили: Афганистан, Средняя Азия! Оказывается, с... Ну зекам на радость, российские зоны пополнятся новыми спецами, которые будут на местах химичить наркоту)))

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Гость

17:10:38 19-10-2023

Гость (15:37:03 19-10-2023) А раньше говорили: Афганистан, Средняя Азия! Оказывается, с... импортозамещение же

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Гость

18:51:26 19-10-2023

Гость (15:37:03 19-10-2023) А раньше говорили: Афганистан, Средняя Азия! Оказывается, с... Раньше наркотики получали из растительного сырья, произрастающие там. А сейчас это чистая химия. Наказание надо сделать простое - скармливать продукт виновным, начиная с малых доз и плавно увеличивать их, чтобы успели осознать текущий эффект и перспективы. Чтобы виновных не кормить годами, а завершить за дни-недели.

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Гость

18:19:55 19-10-2023

Ну хоть первый раз что-то крупное, а не школьников с 2 г. на закладках ловят

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