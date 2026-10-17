Две новые въездные стелы установили в Усть-Канском районе Республики Алтай

Визуальные знаки как них передают культурные особенности муниципалитетов региона

17 октября 2026, 19:25, ИА Амител

Въездная стела в Усть-Канском районе Республики Алтай / Фото: Max-канал председателя правительства Республики Алтай Александра Прокопьева

На административных границах Усть-Канского района Республики Алтай установили две новые въездные стелы: одну на границе с Шебалинским районом, вторую — с Онгудайским. Об этом сообщил председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Конструкции выполнены в едином республиканском стиле и в первую очередь решают практическую задачу — обозначают въезд на территорию района. При этом, несмотря на общую стилистику, стелы подчеркивают уникальность Усть-Кани.

"Через визуальные знаки и характерные орнаменты они передают культурные, исторические и природные особенности конкретной местности. Так постепенно формируется узнаваемая система навигации, которая делает пространство республики более цельным", — отметил глава регионального правительства.

Власти планируют установить подобные стелы в каждом районе. Это позволит жителям и гостям с первых километров пути получать четкое понимание того, где они находятся.