Две полосы перекроют на участке Красноармейского проспекта в Барнауле
Ограничения будут действовать с вечера 16 сентября по полдень 17 сентября
16 сентября 2023, 16:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле ограничат движение транспорта по двум полосам нечетной стороны проспекта Красноармейского, сообщили в городском "Росводоканале".
Мера будет действовать с 23:00 16 сентября до 12:00 17 сентября в районе дома № 77 – это ЖК "Анастасия", расположенный на пересечении с улицей Папанинцев.
Причина ограничения – плановый ремонт на линии канализационного коллектора № 6.
"Мероприятия будут проведены преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей города", – отметил директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.
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