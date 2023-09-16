Две полосы перекроют на участке Красноармейского проспекта в Барнауле

Ограничения будут действовать с вечера 16 сентября по полдень 17 сентября

16 сентября 2023, 16:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле ограничат движение транспорта по двум полосам нечетной стороны проспекта Красноармейского, сообщили в городском "Росводоканале".

Мера будет действовать с 23:00 16 сентября до 12:00 17 сентября в районе дома № 77 – это ЖК "Анастасия", расположенный на пересечении с улицей Папанинцев.

Причина ограничения – плановый ремонт на линии канализационного коллектора № 6.