Две полосы улицы Аванесова на сутки перекроют в Барнауле
Ограничение вводят в связи с ремонтом коллектора
28 июля 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Две полосы нечетной стороны улицы Аванесова на сутки перекроют в связи с проведением ремонтных работ, сообщает мэрия.
"С 21:00 28 июля до 21:00 29 июля будет перекрыто движение транспорта по двум полосам нечетной стороны улицы Аванесова в районе дома № 125", – рассказали в пресс-службе.
Перекрытие связано с проведением ремонтных работ на коллекторе диаметром 700 мм.
Уточняется, что после устранения повреждения на улице Аванесова водоканал решил дополнительно обследовать канализационный коллектор, в результате чего и выявил повреждение еще одного участка.
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