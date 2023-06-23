Две сибирячки продают коллекцию сахара за 500 тысяч рублей

Брендированные пакетики девушки собирали долгие годы. Сейчас на продаже оказались сразу 330 штук из разных городов и стран

23 июня 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске на одном из сайтов объявлений на продажу выставили необычную коллекцию. Как сообщает "КП-Новосибирск", 30-летняя Ника Климова и ее подруга Оксана Копань продают 330 пакетиков сахара за полмиллиона рублей.

Девушки собирали брендированные пакеты с сахаром по всему миру. Необычное увлечение для Климовой началось еще 14 лет назад, в студенческие годы, когда такие пакетики только стали выпускать. Первым в Новосибирске был "Ростикс".

"Эти пакетики были у них бесплатными, но самое интересное, что ни одна из нас его не использовала. Мы закидывали упаковки в сумки и приносили домой с мыслью "студенту все пригодится". Потом как-то незаметно пакетики сахара стали появляться в других кафе и барах. Оттуда я их тоже приносила, складывала в одном месте, а потом поняла, что хочу коллекционировать", – рассказала она.

Впоследствии к своему хобби Ника подключила друзей, которые стали привозить сахар из других стран. Кто-то даже начал собирать сахар для себя, например Оксана Копань. Впоследствии они объединили усилии.

Сейчас девушка решила продать свою коллекцию. Вместе с Копань они объединили запасы – получилось 330 пакетиков. Цену Климова считает обоснованной, но реальному покупателю может предложить торг.