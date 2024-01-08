Две трассы в Алтайском крае перекрыты из-за непогоды

Водителям рекомендуют отказаться от поездок

08 января 2024, 20:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за сильной непогоды перекрыты две трассы. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ограничение движения действуют на следующих участках:

– К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан на участке от Курьи до с. Староалейского;

– К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирска на участке от Змеиногорска до Рубцовска.

Водителям рекомендуют при возможности отказаться от дальних поездок.

Телефоны диспетчерских служб:

– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;

– дежурный службы МЧС: +7 (3852) 20-26-10;

– дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.