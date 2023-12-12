Две тысячи посылок со сладостями и теплыми вещами собрали в Алтайском крае бойцам СВО

В рамках акции "Тепло из дома" военнослужащим отправили носки, варежки и даже билеты в зоопарк

12 декабря 2023, 15:29, ИА Амител

Отправка подарков на СВО / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Женское движение Единой России" и Комитет семей воинов Отечества отправили 10 декабря из Барнаула на передовую две тысячи посылок, собранных жителями края.

"В коробках вязаные носки, варежки, шарфы, футболки, средства личной гигиены, чай и сладости, обязательно новогодние открытки, письма и рисунки от детей", – рассказала координатор женского движения и руководитель реготделения комитета Кристина Юстус.

Участие в акции "Тепло из дома" принимали целыми семьями. Например, российский сенатор, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Наталья Кувшинова собирала посылки вместе с мамой, а дочь нарисовала открытки с добрыми пожеланиями.

"Это то малое, что каждый из нас может сделать для бойцов. Пусть посылки из дома доставят радость нашим защитникам на передовой", – сказала Кувшинова.

Отправка подарков на СВО / Фото: пресс-служба "Единой России"

Посылки собирали и трудовые коллективы. В том числе сотрудники КГБУЗ "Родильный дом № 2, г. Барнаул" под руководством главного врача, депутата Барнаульской городской Думы Людмилы Ананьиной. А еще работники Барнаульского зоопарка вместе с директором, депутатом Алтайского краевого Заксобрания Сергеем Писаревым. Помимо алтайских конфет, меда, чая, теплых вещей, бойцы найдут в каждой коробке пригласительный билет в зоопарк.

"Я привык делать все с душой. Вот и в эти посылки мы вложили частицу нашего тепла, заботы, уважения, гордости. Пусть парни вернутся с победой. А посылки обязательно поднимут им настроение в новогоднюю ночь", – сказал Писарев.

Также участие в акции приняли депутат АКЗС и заместитель секретаря реготделения ЕР Татьяна Ильюченко, активисты "Молодой Гвардии Единой России", активисты Народного фронта, добровольческие организации края и местные отделения партии, которые привлекли к сбору огромное количество людей.

Всего же 10 декабря из Барнаула на фронт отправили 40 тонн груза, в том числе "Ниву", УАЗ "буханку", квадроцикл. Провести техническое обслуживание "Нивы" перед отправкой помог депутат краевого Заксобрания Александр Лисицын. Технику передадут в медицинскую роту для эвакуации раненых земляков с линии огня.

Вслед за фурами в ЛНР отправилась Кристина Юстус, чтобы передать все посылки адресатам.