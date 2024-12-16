Две важные победы одержали барнаульские волейболисты на выезде

Благодаря выигранным матчам барнаульцы поднялись на третью строчку

16 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

Волейбол / Фото: pxhere.com/ru/photo/773727

Барнаульский "Университет" в матчах высшей лиги "А" чемпионата России по волейболу дважды выиграл на выезде в Стерлитамаке. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Алтайские "студенты" дважды победили местный "Тархан":

"В первой игре "студенты" выиграли 3:0, в повторной вели по сетам 2:0, позволили сопернику сравнять счет, но на тай-брейке все-таки склонили чашу весов в свою пользу – 3:2", – сообщили в мэрии.

Благодаря победам барнаульцам удалось подняться на третью строчку. Следующие матчи "Университета" также пройдут на выезде. "Студенты" сыграют против екатеринбургского "Локомотива-Изумруда" 21-22 декабря.