Две важные победы одержали барнаульские волейболисты на выезде
Благодаря выигранным матчам барнаульцы поднялись на третью строчку
16 декабря 2024, 15:25, ИА Амител
Барнаульский "Университет" в матчах высшей лиги "А" чемпионата России по волейболу дважды выиграл на выезде в Стерлитамаке. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
Алтайские "студенты" дважды победили местный "Тархан":
"В первой игре "студенты" выиграли 3:0, в повторной вели по сетам 2:0, позволили сопернику сравнять счет, но на тай-брейке все-таки склонили чашу весов в свою пользу – 3:2", – сообщили в мэрии.
Благодаря победам барнаульцам удалось подняться на третью строчку. Следующие матчи "Университета" также пройдут на выезде. "Студенты" сыграют против екатеринбургского "Локомотива-Изумруда" 21-22 декабря.
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