Синоптики прогнозируют дожди с грозами, но они пройдут локально

21 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более прохладная и неустойчивая погода с кратковременными осадками и грозами установится в Алтайском крае до конца этой недели. И если дожди преимущественно пройдут в предгорных и восточных районах, то понижение температуры ощутят жители всего региона. Об этом amic.ru рассказала синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Днем 21 июня воздух не прогреется выше +22...+27°С. После жары под 37°С перепад будет ощутимый. В ночь на 22 июня столбики термометров покажут +7...+12°С, днем – от +21 до 26°С. При этом в предгорных и восточных районах сохранятся кратковременные дожди и грозы. Местами на западе региона ветер усилится до 15-18 метров в секунду", – сообщила синоптик.

Вторая волна похолодания из-за распространения на районы Алтайского края гребня Скандинавского антициклона ожидается в период с 23 по 25 июня. Ночью будет +5...+10°С, днем +17...+22°С. Чуть теплее прогнозируют синоптики погоду днем в воскресенье: от +20 до +25°С.