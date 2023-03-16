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Две воспитательницы детсада подрались в клубе на Алтае

Что стало поводом для конфликта – неизвестно

16 марта 2023, 15:18, ИА Амител

В Алтайском крае две воспитательницы детского сада подрались в клубе, сообщает Mash Siberia.

"Работают в детсаду “Солнышко”, отдыхать ходят в змеиногорский клуб “Серебро”. На одной из вечеринок подрались. Что стало поводом – неизвестно", – говорится в сообщении.

По данным канала, руководство детсада не оценило инцидент и уволило обеих сотрудниц, замену уже нашли.

Комментарии 25

  • и что ? в чем сенсация-шок?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Стыд -позор ...Обожранные тетеньки лет до 35...
    16 марта, Гость   Ответить
  • Нет образования - нет страны. Змеинигорск - город контрастов. Вымпел уезжает к ним.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Всех в турму лет на 20 , иш что удумали в кафе-клубы ходить!
    16 марта, Гость   Ответить
  • мужика не поделили?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Какая темпераментная толстушка!
    16 марта, Гость   Ответить
  • Да это танец такой...
    16 марта, Гость   Ответить
  • ну а что воспитатели не люди?
    16 марта, Гость   Ответить
  • "ну а что воспитатели не люди?" --- Гость, не всех людей можно к детям подпускать.
    16 марта, Гость   Ответить
  • каким скотом нужно быть, чтобы снимать и выкладывать. Все люди. Все человеки. Оператора головой в унитаз и в тик-ток
    16 марта, Гость   Ответить
  • Таких надо снимать и всем показывать, что бы страна знала своих героев и понимала кто и что воспитывает их детей.
    16 марта, Гость   Ответить
  • "Оператора головой в унитаз и в тик-ток" --- Гость, вы прямо как урка рассуждаете.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, не всех людей можно к детям подпускать----еще один поборник нравственности,не судите и не судимы будите
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, имею право быть поборником нравственности, т.к. веду себя достойно и человеческого облика не теряю. И нечего оправдывать подобное поведение. Это уже не терпимость, а вседозволенность.
    16 марта, Гость   Ответить
  • не всех людей можно к детям подпускать--- а вы ни разу не выпивали, не курили и не ругались с бабкой в автобусе?
    17 марта, Гость   Ответить
  • кто и что воспитывает их детей.----люди воспитывают. Обычные люди, у которых есть свои слабости. Или может твоих детей профессора на дому учат (тоже люди) и гувернантка им попу вытирает. Так почитаешь - все комментаторы идеальны. И бескорыстны, и умны, доблестно/отважны, красивы, с 5-ю высшими образованиями.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, имею право быть поборником --------так в чем проблема,идите воспитывать детей,передавайте свой человеческий облик, двери школ и детских садов открыты и там большой не добор идет,а через пару-тройку месяцев поделитесь успехами в работе (интересно только,через сколько вы сбежите от такой радости)
    17 марта, Гость   Ответить
  • "а вы ни разу не выпивали, не курили и не ругались с бабкой в автобусе?" --- Гость, не курю и не пью, и никогда этого не делала. Ругалась, да, было как-то, стыдно за это. Не с бабкой (с пожилыми не ругаюсь) и не в автобусе, но всё равно стыдно, что опустилась до брани.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "так в чем проблема,идите воспитывать детей" --- Гость, у меня высокий уровень интеллекта, так что я занимаюсь умственным трудом и хорошо при этом зарабатываю. Вы на моё место пойдете, если я уйду в школу или в детский сад? Нет, вы не потянете. Так что каждый на своём месте должен работать.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, у меня высокий уровень интеллекта------вот и закрыт вопрос,я умный и святой,а вы все дураки,только весь то смысл в посыле "хорошо зарабатываю" и за копейки горбатиться и нервы мотать не буду,еще раз повторю-не суди и судим не будешь
    17 марта, Гость   Ответить
  • Тут кто с высоким уровнем интеллекта комменты не пишут. Они интеллект другими делами занимают. Так что не обольщайтесь
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Тут кто с высоким уровнем интеллекта комменты не пишут. " --- Гость, с чего это вдруг? :-) Работаю программистом на удаленке, в перерывах могу расслабиться и почитать те же новости на Амике. Это вы не обольщайтесь, будто что-то понимаете в человеческой психологии и можете делать какие-либо выводы :-)
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Они интеллект другими делами занимают." ---- Гость, а вообще, откуда ТЕБЕ-то знать? :-) Ты высоким интеллектом явно не наделен.
    17 марта, Гость   Ответить
  • А почему тут мокро? Понятно. Это программистка интеллект пролила.
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Это программистка интеллект пролила." --- Гость, шутки уровня дошкольника от человека с интеллектом уровня дошкольника. Большего от тебя никто и не ждал.
    17 марта, Гость   Ответить
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