Две воспитательницы детсада подрались в клубе на Алтае

Что стало поводом для конфликта – неизвестно

16 марта 2023, 15:18, ИА Амител

В Алтайском крае две воспитательницы детского сада подрались в клубе, сообщает Mash Siberia.

"Работают в детсаду “Солнышко”, отдыхать ходят в змеиногорский клуб “Серебро”. На одной из вечеринок подрались. Что стало поводом – неизвестно", – говорится в сообщении.

По данным канала, руководство детсада не оценило инцидент и уволило обеих сотрудниц, замену уже нашли.