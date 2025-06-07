Две женщины погибли при опрокидывании автомобиля под Камнем-на-Оби

По данным местного СМИ, за рулем мог находиться бывший глава города Евгений Чернышов

07 июня 2025, 22:05, ИА Амител

Место ДТП / Фото: полиция Алтайского края

Две женщины погибли при опрокидывании автомобиля в Каменском районе Алтайского края, сообщили в полиции региона.

ДТП случилось 7 июня около 16:00 на 145-м километре трассы Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби.

По предварительным данным, 58-летний водитель Toyota Lite Ace Noah ехал от села Баево в направлении Камня-на-Оби, но по пути не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины – пассажиры 1956 годов рождения. Водитель доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует расследование и установление полицейскими обстоятельств и причин произошедшего.

Издание "Каменские новости" отмечает, что за рулем мог находиться бывший мэр Камня-на-Оби Евгений Чернышов, "он отделался легкими травмами".