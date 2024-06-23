Две женщины пострадали в массовом ДТП в Барнауле

После столкновения виновник аварии скрылся, однако его задержали правоохранители

23 июня 2024, 13:50, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовое ДТП произошло утром 23 июня в Барнауле в районе дома № 136 на Павловском тракте. Как рассказали в ГАИ, 36-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутными автомобилями: Nissan Qashqai, "Лада Веста", ВАЗ-21074, Volkswagen Polo.

В аварии пострадали две женщины – пассажирки автомобиля Nissan. Их доставили в больницу.

После столкновения виновник аварии скрылся, однако его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится проверка.