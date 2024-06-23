Две женщины пострадали в массовом ДТП в Барнауле
После столкновения виновник аварии скрылся, однако его задержали правоохранители
23 июня 2024, 13:50, ИА Амител
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Массовое ДТП произошло утром 23 июня в Барнауле в районе дома № 136 на Павловском тракте. Как рассказали в ГАИ, 36-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутными автомобилями: Nissan Qashqai, "Лада Веста", ВАЗ-21074, Volkswagen Polo.
В аварии пострадали две женщины – пассажирки автомобиля Nissan. Их доставили в больницу.
После столкновения виновник аварии скрылся, однако его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится проверка.
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