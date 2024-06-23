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Две женщины пострадали в массовом ДТП в Барнауле

После столкновения виновник аварии скрылся, однако его задержали правоохранители

23 июня 2024, 13:50, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Массовое ДТП произошло утром 23 июня в Барнауле в районе дома № 136 на Павловском тракте. Как рассказали в ГАИ, 36-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутными автомобилями: Nissan Qashqai, "Лада Веста", ВАЗ-21074, Volkswagen Polo.

В аварии пострадали две женщины – пассажирки автомобиля Nissan. Их доставили в больницу.

После столкновения виновник аварии скрылся, однако его задержали правоохранители. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении. Проводится проверка.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 2

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Гость

15:04:49 23-06-2024

Сжечь гада, нет лучше скормить свиньям. Родителям возместить весь ущерб пострадавшим.

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Гость

07:56:00 24-06-2024

Явно кривой. И скорее всего уже начали отмазывать

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