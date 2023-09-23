Двигатель отказал в полете у российского самолета с 25 пассажирами

Судно благополучно приземлилось в пункте назначения

23 сентября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Иркутске днем 22 сентября самолет авиакомпании "ИрАэро" совершил аварийную посадку из-за отказавшего двигателя, пишет "КП-Иркутск".

Ан-26 летел из Ленска в Иркутск. По пути у него отказал левый двигатель, но командир решил продолжить движение по маршруту и благополучно приземлился в пункте назначения. Никаких экстренных мер для этого не потребовалось.

Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, Ан-26 устроен так, что может долететь и на одном двигателе. Поэтому ситуация не является чрезвычайной.

На борту в тот момент было 25 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто не пострадал.