Двигатель отказал в полете у российского самолета с 25 пассажирами
Судно благополучно приземлилось в пункте назначения
23 сентября 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Иркутске днем 22 сентября самолет авиакомпании "ИрАэро" совершил аварийную посадку из-за отказавшего двигателя, пишет "КП-Иркутск".
Ан-26 летел из Ленска в Иркутск. По пути у него отказал левый двигатель, но командир решил продолжить движение по маршруту и благополучно приземлился в пункте назначения. Никаких экстренных мер для этого не потребовалось.
Как уточнили в пресс-службе авиакомпании, Ан-26 устроен так, что может долететь и на одном двигателе. Поэтому ситуация не является чрезвычайной.
На борту в тот момент было 25 пассажиров и 5 членов экипажа. Никто не пострадал.
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