Движение между алтайским селом и трассой возобновили

Решение приняли в "Алтайавтодоре"

01 апреля 2024, 19:11, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 16:50 движение на участке между селом Новоандреевка Бурлинского района и а/д К-08 "Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан" возобновлено. Как сообщает Госавтоинспекция Алтайского края, такое решение приняли в КГКУ "Алтайавтодор".

Напомним, что утром движение возобновили на участке между п. Садовый и п. Сибирячиха автомобильной дороги Н-4306 "Калининский – Сибирячиха – Александровка.