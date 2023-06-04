Движение на перекрёстке Разина – Ленинградская перекроют в Бийске

Общественный транспорт будет ходить по другому маршруту

04 июня 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

5 июня в Бийске ограничат движение на пересечении улиц Ленинградской и Разина. Об этом сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на "Бийскгортранс".

Из-за перекрытия до остановки "Кристалл" общественный транспорт будет ходить по следующей схеме: ул. Васильева – ул. Социалистическая – ул. Чайковского – ул. Ленинградская – ул. Можайского – ул. Социалистическая.

Отмечается, что действовать ограничение движения будет до окончания работ 6 июня.