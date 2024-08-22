Движение на проспекте Ленина в Барнауле перекроют на три дня
Изменится схема движения общественного транспорта
22 августа 2024, 09:35, ИА Амител
С 23 августа на три дня перекроют движение по проспекту Ленина в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Движение ограничат по участку проезжей части на пересечении с улицей Партизанской. Ограничение будет действовать с 12:00 23 августа по 22:00 25 августа.
Из-за изменений в схеме движения общественного транспорта будут внесены следующие коррективы:
- Маршруты №1, 10, 20, 25, 27, 35, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144: при движении в сторону Речного вокзала маршрут будет проходить по проспекту Ленина, улице Чкалова, проспекту Комсомольскому, улице Никитина и обратно по тем же улицам.
- Маршрут №6: при движении на конечный остановочный пункт «Элеватор» маршрут будет проходить по проспекту Ленина, улице Чкалова и проспекту Комсомольскому. Обратно маршрут будет проходить без изменений.
- Маршрут №41: при движении на конечный остановочный пункт «ул. Солнечная Поляна» маршрут будет проходить по улице Партизанской, проспекту Социалистическому, улице Никитина и проспекту Ленина. Обратно маршрут будет проходить по следующему маршруту: проспект Ленина — улица Чкалова — проспект Социалистический — улица Партизанская.
- Троллейбусный маршрут №1: при движении с конечного остановочного пункта «Стадион» маршрут будет проходить по проспекту Ленина, проспекту Строителей и площади Победы. Обратно маршрут будет проходить по следующему маршруту: площадь Победы — проспект Строителей — проспект Ленина.
- Троллейбусный маршрут №7: при движении с конечного остановочного пункта «ул. Взлётная» маршрут будет проходить по проспекту Ленина, проспекту Строителей и площади Победы. Обратно маршрут будет проходить по следующему маршруту: площадь Победы — проспект Строителей — проспект Ленина.
15:58:30 22-08-2024
Прошлый раз не все автобусы придерживались озвученному вами маршруту. №1 свернул на Никитина, а №55 прямо поехал. И по каким остановкам нам бегать?