Движение открыли на нескольких трассах в Алтайском крае

Водителей по-прежнему просят быть внимательными на дорогах

08 января 2024, 16:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На нескольких трассах в Алтайском крае открыли движение для автомобилей. Об этом рассказали в региональной ГИБДД.

Открыты следующие дороги:

– К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" (от г. Рубцовска до с. Новоегорьевское);

– А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан (с 213 км +500 м до 337 км + 000 м);

– К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан" (на участке от с. Курья до границы с Республикой Казахстан).

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дорогах. Непогода в регионе сохранится 8 и 9 января.