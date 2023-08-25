Движение по четной стороне проспекта Ленина перекроют на выходные

На время перекрытия изменят схему движения 18 маршрутов общественного транспорта

25 августа 2023, 18:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Движение по четной стороне проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Брестской в Барнауле перекроют 21:00 25 августа. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, из-за перекладки участка теплосети проехать будет нельзя до утра 28 августа.

На время перекрытия изменят схему движения ряда маршрутов общественного транспорта. Так, при движении в сторону площади Октября автобусы маршрутов №1, 6, 10, 20, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144 будут двигаться следующим образом: проспект Ленина – улица Молодежная – проспект Комсомольский – улица Советская. Обратно без изменений.

Жителей Барнаула просят проявить понимание к временным неудобствам.