Движение по проспекту Социалистическому ограничат в Барнауле

Перекрытие продлится с 07:00 до 11:00

07 июня 2024, 16:46, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1341234

Проспект Социалистический в Барнауле перекроют 12 июня для проведения гарнизонного развода 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Проспект перекроют от Пушкина до Ползунова (пл. Свободы), с 07:00 до 11:00.

Движение автобусов будет организовано следующим образом:

– по маршруту № 20, при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Лесной": пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений;

– по маршруту № 55, при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений;

– по маршруту № 70р, при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Победы": пр. Красноармейский – ул. Ползунова – пр. Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении без изменений;

– по маршруту № 73р, при движении на конечный остановочный пункт "Площадь Спартака": пр. Красноармейский – разворот на ул. Ползунова – пр. Красноармейский, в обратном направлении без изменений;

– по маршрутам № 109, 109оп, при движении на конечные остановочные пункты "Поселок Центральный", "Улица Опытная Станция" соответственно: пр. Ленина – ул. Пушкина – пр. Красноармейский – разворот на ул. Гоголя – пр. Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении без изменений.