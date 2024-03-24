Движение по трассе в Алтайском крае ограничили из-за подтопления

На месте установили запрещающие дорожные знаки

24 марта 2024, 19:31, ИА Амител

Паводок / Фото: Image by wirestock on Freepik

Движение на одной из трасс в Алтайском крае ограничили из-за подтопления. Об этом рассказали в "Алтайавтодоре".

"По решению "Алтайавтодора", временно ограничено движение на автодороге Н-0103 Алейск – Безголосово – а/д К-13" в Алейском районе (с 7 км + 882 до 7 км + 918 м). Это связано с резким подъемом талых вод до уровня моста через реку Алей", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на дороги установили запрещающие знаки.

Доехать до села Безголосово можно через автодорогу К-13 Алейск – Петропавловское – Смоленское.

После улучшения обстановки дорогу откроют.

