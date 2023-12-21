Движение по трассе в Алтайском крае перекрыли из-за непогоды

Водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов

21 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае из-за непогоды ограничили движение по одной из трасс. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Ограничение на движение ввели на трассе К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке от Змеиногорска – до Рубцовска.

Поводом для введения ограничений стали порывистый ветер, метель и плохая видимость.

Водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов.

Телефоны дежурных:

– дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

– дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": +7 (3852) 63-14-59;

– дежурный службы МЧС: +7 (3852) 20-26-10;

– дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.