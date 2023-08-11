Движение по участку оживленной улицы ограничат в Барнауле

На время перекрытия изменится маршрут автобуса № 18

11 августа 2023, 13:04, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле на шесть дней ограничат движение по всей ширине дороги у дома № 57 по улице 80-й Гвардейской Дивизии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.



Перекрытие связано с необходимостью проведения работ по ремонту тепловой сети.

На время ограничения изменится схема движения автобусов маршрута № 18.

Участников движения просят быть внимательными, аккуратными, по возможности заранее выбирать пути объезда.