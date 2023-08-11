Движение по участку оживленной улицы ограничат в Барнауле
На время перекрытия изменится маршрут автобуса № 18
11 августа 2023, 13:04, ИА Амител
Фото: пресс-служба мэрии
В Барнауле на шесть дней ограничат движение по всей ширине дороги у дома № 57 по улице 80-й Гвардейской Дивизии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Перекрытие связано с необходимостью проведения работ по ремонту тепловой сети.
На время ограничения изменится схема движения автобусов маршрута № 18.
Участников движения просят быть внимательными, аккуратными, по возможности заранее выбирать пути объезда.
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