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Движение по участку оживленной улицы ограничат в Барнауле

На время перекрытия изменится маршрут автобуса № 18

11 августа 2023, 13:04, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии
Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле на шесть дней ограничат движение по всей ширине дороги у дома № 57 по улице 80-й Гвардейской Дивизии. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Перекрытие связано с необходимостью проведения работ по ремонту тепловой сети. 

На время ограничения изменится схема движения автобусов маршрута № 18. 

Участников движения просят быть внимательными, аккуратными, по возможности заранее выбирать пути объезда.

Барнаул

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