Движение по улице Целинной на месяц закроют в Барнауле

Коммунальщики будут ремонтировать тепловую сеть

19 мая 2024, 21:30, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1287234

Улицу Целинную в Барнауле перекроют на месяц. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"В связи с проведением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул. Целинной, от здания № 3 до пер. Небесного, с 12:00 час. 20 мая до 12:00 час. 20 июня", – сказано в сообщении.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.