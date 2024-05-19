Движение по улице Целинной на месяц закроют в Барнауле
Коммунальщики будут ремонтировать тепловую сеть
19 мая 2024, 21:30, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1287234
Улицу Целинную в Барнауле перекроют на месяц. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"В связи с проведением работ по капитальному ремонту тепловой сети будет закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части ул. Целинной, от здания № 3 до пер. Небесного, с 12:00 час. 20 мая до 12:00 час. 20 июня", – сказано в сообщении.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
06:08:28 20-05-2024
...Целинная,это какого района?
13:09:40 20-05-2024
Валерий (06:08:28 20-05-2024) ...Целинная,это какого района?... Индустриального.