Движение по улице Фурманова в Барнауле восстановили
Из-за перекрытия менялись маршруты двух автобусов
24 апреля 2024, 08:18, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
В Барнауле из-за повреждения дорожного полотна перекрывали улицу Фурманова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Маршруты автобусов № 23 и 75 были изменены, а водителям приходилось объезжать участок, из-за чего ситуация с затором на Павловском тракте серьезно ухудшилась.
Ограничение движения продлилось чуть меньше двух часов.
12:12:00 24-04-2024
Что в итоге сделали?