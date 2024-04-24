НОВОСТИОбщество

Движение по улице Фурманова в Барнауле восстановили

Из-за перекрытия менялись маршруты двух автобусов

24 апреля 2024, 08:18, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за повреждения дорожного полотна перекрывали улицу Фурманова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Маршруты автобусов № 23 и 75 были изменены, а водителям приходилось объезжать участок, из-за чего ситуация с затором на Павловском тракте серьезно ухудшилась. 

Ограничение движения продлилось чуть меньше двух часов.

Барнаул Дороги

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

12:12:00 24-04-2024

Что в итоге сделали?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров